PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Informationen zur Prävention häuslicher Gewalt auf Wochenmarkt in Kelkheim

Hofheim (ots)

Informationen zur Prävention häuslicher Gewalt auf Wochenmarkt, Kelkheim, Mittwoch, 06.05.2026, 11:00-13:00 Uhr

(fm) Am Mittwoch, 06.05.2026 ist die Polizeidirektion Main-Taunus mit einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt in Kelkheim vertreten. Von 11:00 bis 13:00 Uhr bieten die beiden Schutzleute vor Ort aus dem Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion (Polizeioberkommissar Richard Danne und Polizeihauptkommissar Florian Meerheim) den Bürgerinnen und Bürgern ein offenes Ohr an. Sie werden dabei fachlich ergänzt durch den Verein Frauen helfen Frauen Main-Taunus e.V. sowie vom Netzwerk gegen häusliche Gewalt des Main-Taunus-Kreises. Neben der Möglichkeit, direkt mit den beiden Beamten oder den Fachberaterinnen des Vereins ins Gespräch zu kommen, informiert das Präventionsteam rund um das Thema häusliche Gewalt. Im Main-Taunus-Kreis wurden im Jahr 2025 insgesamt 557 Straftaten aus diesem Deliktsbereich angezeigt. Auch wenn Kelkheim kein Schwerpunktort ist, ist das Thema von großer Bedeutung und sollte immer wieder Gegenstand der Öffentlichkeitsarbeit sein. Die Marktbesuchenden können sich am Stand umfassend informieren. Außerdem werden Taschentuchpäckchen mit der Aufschrift "Stop - Wir haben die Nase voll! Keine Gewalt an Frauen!" vom Netzwerk gegen häusliche Gewalt des Main-Taunus-Kreises verteilt. Dem Netzwerk gegen häusliche Gewalt gehören neben dem Kreis, der Polizei und dem Verein Frauen helfen Frauen weitere Institutionen an. Die Beratungs- und Anlaufstellen des Netzwerkes stehen Betroffenen und Angehörigen mit umfassenden Angeboten zur Verfügung. Weitere Informationen und Kontaktdaten sind auf der Internetseite des MTK zu finden: www.mtk.org/Hilfe-bei-Gewalt-2153.htm

Für alle Fragen rund um das Thema Sicherheit und Prävention steht das Präventionsteam der Polizeidirektion Main-Taunus gerne zur Verfügung: Praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de sowie (06192) 2079-230 (Leitung: PHK Florian Meerheim)

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