PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrkartenautomat beschädigt +++ Ohne Führerschein und berauscht unterwegs

Hofheim (ots)

1. Fahrkartenautomat beschädigt,

65835 Liederbach am Taunus - Niederhofheim, Am Bahnhof, Samstag, 02.05.2026, 21:50 Uhr

(TH) Am späten Samstagabend wurde in Liederbach am Taunus ein Fahrkartenautomat der Hessischen Landesbahn beschädigt. Zwei junge Männer im Alter von 14 und 15 Jahren wurden dabei beobachtet, wie sie gegen 21:50 Uhr die elektronische Anzeigetafel sowie das Schutzglas eines Automaten am Bahnhof in Niederhofheim mit Steinen einwarfen. Die alarmierten Polizeibeamten trafen die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort an und konnten sie zweifelsfrei identifizieren. Die beiden aus dem Main-Taunus-Kreis stammenden Jugendlichen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

2. Ohne Führerschein und berauscht unterwegs, 65779 Kelkheim - Münster, Zeilsheimer Weg, Sonntag, 03.05.2026, 03:35 Uhr

(TH) In den frühen Morgenstunden des Sonntags kontrollierten Beamte der Polizeistation Kelkheim einen 22-jährigen Fahrzeugführer in Kelkheim-Münster. Bei der um 03:35 Uhr im Zeilsheimer Weg durchgeführten Kontrolle eines schwarzen BMW stellten die Polizisten Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem stellte sich heraus, dass der verantwortliche Fahrzeugführer keinen Führerschein besaß. Der Mann muss sich nun ebenfalls in einem Strafverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen sowie ohne Fahrerlaubnis verantworten.

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