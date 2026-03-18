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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 29-jähriger aus Kelkheim-Fischbach vermisst

POL-MTK: 29-jähriger aus Kelkheim-Fischbach vermisst
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Hofheim (ots)

29-jähriger aus Kelkheim-Fischbach vermisst, Kelkheim-Fischbach, Dienstag, 17.03.2026,

(ck) Seit dem Dienstagabend wird der 29-jährige Daniele Garau aus Kelkheim-Fischbach vermisst. Er verließ seine Wohnanschrift in unbekannte Richtung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Er wird als 1,87m groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hat kurze braune Haare, grüne Augen und einen Vollbart. Zu seiner Bekleidung sind nur weiße "Nike Air" Schuhe bekannt. Die umfangreichen Suchmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden geführt. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter (06195) 6749-0 oder jede andere Polizeistelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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