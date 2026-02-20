PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Vermisstensuche nach einem 14 - Jährigen aus Edertal +++

Hofheim (ots)

Die Polizei in Eschborn ist seit dem 19.02.2026 um 18:15 Uhr auf der Suche nach dem 14 Jahre alten Lionel Amadeus FUCHS aus Edertal.

Aufgrund einer angespannten Beziehung zu seiner Mutter, wurde der Lionel gegen 17:30 Uhr zum Übergangswohnheim nach Eschborn gebracht. Dort angekommen gab er an, dass er nun zum Hauptbahnhof nach Frankfurt am Main möchte. Hiernach verließ er die Unterkunft und kam nicht mehr zurück.

Der Lionel ist 153 cm groß, hat eine schmale Figur und kurze lockige Haare. Zuletzt trug er schwarze Oberbekleidung, schwarze Jogginghose und führte einen schwarzen Rucksack der Marke "East Pack" mit sich.

Bisherige Ermittlungen und Absuchen verliefen ohne Erfolg. Die Polizei wendet sich mit einem Lichtbild des Vermissten an die Öffentlichkeit und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat Lionel Amadeus FUCHS gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

