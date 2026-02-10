PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kofferdiebe gescheitert

Hofheim (ots)

1. Kofferdiebe gescheitert,

Eschborn, Frankfurter Straße, 09.02.2026, 18:45 Uhr

(dd) Durch das Eingreifen einer Zeugin flüchteten am Montagabend in der Frankfurter Straße in Eschborn zwei Kofferdiebe ohne Beute.

Das Duo nutzte gegen 18:45 Uhr eine gezielte Ablenksituation, um einen Koffer aus dem Kofferraum des Fahrzeugs des Geschädigten zu entwendeten. Eine Zeugin griff ein und konnte den Dieben den Koffer entreißen. Beim Versuch, die Beute wieder an sich zu nehmen, soll einer der Täter die Zeugin weggestoßen haben. Den Koffer konnte er damit nicht wiedererlangen. Anschließend flüchteten die Täter ohne Diebesgut mit einem dunklen Geländewagen mit gelben Kennzeichen. Einer der Täter wurde als etwa 30 - 35 Jahre alt, ca. 185cm groß, mit einer schlaksigen Figur sowie dunklen Haaren beschrieben. Der zweite Täter wurde als ca. 170cm groß, leicht korpulent und "sauber" rasiert beschrieben. Weiterhin soll er ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans und Sneaker getragen haben.

Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell