PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermisstenfahndung +++ 14-Jährige aus Schwalbach am Taunus vermisst +++

POL-MTK: Vermisstenfahndung +++ 14-Jährige aus Schwalbach am Taunus vermisst +++
  • Bild-Infos
  • Download

Hofheim (ots)

Seit Freitag, 23.01.2026, 12:00 Uhr wird die 14-jährige Dana Richter aus Schwalbach am Taunus vermisst. Die Gesuchte verließ die elterliche Wohnung in unbekannte Richtung und kehrte bislang nicht nach Hause zurück. Sie kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 174cm groß, schlanke Statur, lange schwarze Haare. Sie trägt einen schwarzen Daunenmantel, eine schwarze Jogginghose sowie ein schwarzes Oberteil. Zudem führt sie einen schwarzen Rucksack der Marke Jordan mit sich. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 96950, sowie alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren