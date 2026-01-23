PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermisstenfahndung +++ 14-Jährige aus Schwalbach am Taunus vermisst +++

Hofheim (ots)

Seit Freitag, 23.01.2026, 12:00 Uhr wird die 14-jährige Dana Richter aus Schwalbach am Taunus vermisst. Die Gesuchte verließ die elterliche Wohnung in unbekannte Richtung und kehrte bislang nicht nach Hause zurück. Sie kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 174cm groß, schlanke Statur, lange schwarze Haare. Sie trägt einen schwarzen Daunenmantel, eine schwarze Jogginghose sowie ein schwarzes Oberteil. Zudem führt sie einen schwarzen Rucksack der Marke Jordan mit sich. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 96950, sowie alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

