PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermisstenfahndung +++ 14-Jährige aus Schwalbach am Taunus vermisst +++

Hofheim (ots)

Seit Freitag, 23.01.2026, 14:00 Uhr wird die 14-jährige Elif Karabag aus Schwalbach am Taunus vermisst. Die Gesuchte verließ die elterliche Wohnung in unbekannte Richtung und kehrte bislang nicht nach Hause zurück. Sie kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 172cm groß, schlanke Statur, schulterlange dunkelrote Haare. Sie verließ die Wohnung in einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Jogginghose sowie weißen Nike Schuhen. Zudem führt sie einen schwarzen Nike Rucksack mit sich. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 96950, sowie alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

