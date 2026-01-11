PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher in die Flucht geschlagen

Hofheim (ots)

1.Einbrecher in die Flucht geschlagen,

Kelkheim, Hornauer Straße, Samstag, 10.01.2026, 19:15 Uhr

(da)Am Samstagabend versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Hornauer Straße in Kelkheim einzubrechen. Gegen 19:15 Uhr gelangten die Einbrecher im Schutze der Dunkelheit über das Gartengrundstück zur Rückseite des Hauses. Dort versuchten sie, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Möglicherweise wurden die Täter von den Hausbewohnern gestört, die zur fraglichen Zeit im Gebäude anwesend waren, sodass die Einbrecher flüchteten, ohne in das Haus einzudringen. Der entstandene Sachschaden am Fenster beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Kriminalpolizei bittet nun um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

