POL-MTK: Vermisstenfahndung der Kriminalpolizei +++ 44-Jährige aus Flörsheim vermisst +++

(wie) Seit Freitag, dem 05.12.2025, wird die 44 Jahre alte Dagmar Schmolke aus Flörsheim vermisst. Die Frau verließ ihr Zuhause und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sie wurde zuletzt in der Willigesstraße gesehen. Frau Schmolke ist circa 170 cm groß und hat graues, schulterlanges Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einem beigen Mantel sowie mit einer dunklen karierten Hose und dunklen Sportschuhen bekleidet. Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist auf Medikamente angewiesen. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

