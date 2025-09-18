PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ 57-Jähriger aus Bad Soden vermisst +++

57-Jähriger aus Bad Soden vermisst,

Bad Soden, Donnerstag, 18.09.2025, 12:45 Uhr

(ro)Seit Donnerstag wird der 57-jährige Klaus-Dieter Topp aus einer Bad Sodener Klinik vermisst. Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Gegen 12:45 Uhr verließ er ohne Rücksprache die Klinik und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Der Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Herr Topp ist etwa 1,80 m groß, von normaler Statur und hat braune kurze Haare. Zuletzt war er mit einer dunklen Jogginghose, einem weißen T-Shirt und blauen Hausschuhen bekleidet.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

