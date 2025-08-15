PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 14-Jähriger aus Hofheim vermisst

Hofheim (ots)

14-Jähriger aus Hofheim vermisst,

Hofheim, Schloßstraße, seit Donnerstag, 14.08.2025, 21:30 Uhr

(pa)Seit Donnerstagabend, 14.08.2025 wird ein 14-Jährige aus Hofheim am Taunus vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Vermisstensuche um Mithilfe.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den Nasratullah Osmani. Zuletzt wurde der 14-Jährige gegen 00:00 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen. Bislang kehrte er nicht zurück. Die bisherigen Such- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu seinem Auffinden. Möglicherweise hält er sich im Bereich Hattersheim am Main, Kriftel oder Hofheim am Taunus auf.

Nasratullah Osmani ist 1,60 m groß, schlank und hat kurze, dunkle Haare. Vermutlich trägt er ein weißes T-Shirt.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

