PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 81-jähriger Mann aus Bad Soden am Taunus vermisst

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

81-jähriger Mann aus Bad Soden am Taunus vermisst, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, 26.06.2025

(mv)Seit dem 26.06.2025 wird der 81-jährige Gerhard Kenk aus Bad Soden am Taunus vermisst. Dieser verließ gegen 17:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Königsteiner Straße. Zuletzt wurde er gesehen, als er gegen 23:00 Uhr ohne Begleitung eine Gaststätte in der Adlerstraße in unbekannte Richtung verließ. Er kehrte seitdem nicht mehr an seine Wohnanschrift zurück. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Herr KENK ist ca. 1,85 m groß und korpulent gebaut. Er hat kurze Haare und ist Brillenträger. Angaben zu seiner Bekleidung können nicht gemacht werden. Anhaltspunkte zu seinem Aufenthaltsort sind nicht bekannt. Die bisherigen Such- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Kenk nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell