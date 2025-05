POL-MTK: +++ Vermisstensuche nach einer 18-Jährigen aus Hofheim +++

Hofheim (ots) - 1. Autoscheibe eingeschlagen und Geld gestohlen, Flörsheim, Goethestraße, Donnerstag, 29.05.2025, 01:00 - 06:00 Uhr. (sb)In Wicker wurde am Donnerstagmorgen ein Taxi aufgebrochen. Das Fahrzeug des Geschädigten stand in der Zeit von 01:00 bis 06:00 Uhr in der Goethestraße geparkt. Unbekannte schlugen die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und ...

