PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Vermisstenfahndung nach 76-jähriger Frau aus Bad Soden +++

Hofheim (ots)

1. Vermisstenfahndung nach 76-jähriger Frau aus Bad Soden, Bad Soden, Mittwoch, 02.04.2025, 11:00 Uhr

(Sz)Seit Mittwoch, 02.04.2025, 11:00 Uhr wird die 76-jährige Iren Bittner aus Bad Soden vermisst. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos, weshalb die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten gebeten wird. Letztmalig gesehen wurde Frau Bittner in den Mittagstunden des Mittwoches in Bad Soden. Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 76-Jährige in hilfloser Lage befindet.

Frau Bittner ist schlank und 1,60m bis 1,65m groß. Sie hat kurze blonde Haare und ist vermutlich mit einer schwarzen Daunen- oder Steppjacke und gelben/goldenen Turnschuhen bekleidet. Vermutlich trägt Frau Bittner, entgegen dem beigefügten Foto, keine Brille.

Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der 76-Jährigen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

