POL-MTK: Vermisstenfahndung nach 16-Jährigen aus Kriftel

Hofheim (ots) - 1. Mann schlägt Jugendlichen, Eschborn, Berliner Straße, Dienstag, 04.03.2025, 20.10 Uhr (ro)Ein Mann hat am Dienstagabend in Eschborn einen Jugendlichen geschlagen. Der 17-Jährige war gegen 20.10 Uhr in der Berliner Straße unterwegs, als er an einem Treppenaufgang mit einem Unbekannten in Streit ...

mehr