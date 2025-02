POL-MTK: Vermisste 15-jährige aus Liederbach

Hofheim (ots) - 1. Angriff in der Bahn, S2, Hofheim, Samstag, 08.02.2025, 02:51 Uhr bis 03:10 Uhr (sb)In der Nacht auf Samstag wurde ein Mann in der S-Bahn von vier Jugendlichen angegriffen und verletzt. Das Opfer war gegen 03:00 Uhr in der S-Bahn 2, aus Richtung Frankfurt, in Richtung Niedernhausen, unterwegs. Die ...

mehr