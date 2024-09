PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: PRESSEMELDUNG von Samstag, den 07.09.2024, 10:00 Uhr bis Sonntag, den 08.09.2024, 11:00 Uhr

Hofheim (ots)

Straftaten

Gefährliche Körperverletzung

Tatzeit: Samstag, 07.09.2024, 14:45 Uhr

Tatort: 65795 Hattersheim, Astrid-Lindgren-Straße

Es kam zunächst zu verbalen Streitigkeiten auf einem Spielplatz zwischen dem Geschädigten und zwei unbekannten Tätern. Ein Täter hielt im Laufe der Streitigkeiten den Geschädigten fest. Kurze Zeit später schubste ein anderer Täter den Geschädigten, sodass dieser rückwärts mit seinem Kopf auf eine Tischtennisplatte fiel. Dadurch erlitt er eine Kopfplatzwunde und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Der Geschädigte kennt die Täter nicht.

Im Anschluss entfernten sich die Täter gemeinsam vom Tatort.

Täter 1:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - übergewichtig - dunkle haare - dunkel gekleidet

Täter 2:

- weiblich - ca. 35 Jahre alt - rot-blondes Haar

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

Einbruchsdiebstahl aus Keller

Tatzeit: Mittwoch, 28.08.2024, 00:00 Uhr bis Samstag, 07.09.2024, 00:20 Uhr Tatort: 65795 Hattersheim, Nieder Straße

Bislang unbekannte Täter betreten auf unbekannte Art und Weise das Mehrfamilienhaus. Daraufhin verschaffen sie sich Zutritt zu den Kellerräumen der Bewohner. Dort hebeln sie mittels unbekanntem Tatmittel die Schlaufe des Schiebeschlosses auf und öffnen so die Tür zu dem Kellerverschlag der GS. Anschließend entwenden sie mehrere Gegenstände (Schmuck, Koffer und Schuhe) in einem Gesamtwert von ca. 20.000,00 EUR und entfernen sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

Diebstahl von Motorrad aus Keller

Tatzeit: Donnerstag, 29.08.2024, 11:30 Uhr bis Samstag, 07.09.2024, 18:45 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden, Königsteiner Straße

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu der Tiefgarage in der Königsteiner Straße. Dort begab sich dieser zu dem, mit einem Tor gesicherten, Garagenabteil des Geschädigten. Dieses öffnete der unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise. Das Tor welches normalerweise nur mittels einer Funkfernbedienung zu öffnen ist, wurde durch den unbekannten Täter so manipuliert, dass es nur noch manuell zu öffnen ist. Der Täter entwendet aus dem Garagenabteil das Motorrad des Geschädigten (Harley Davidson in blau) im Wert von ca. 30000 EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196/9695-0 entgegen.

Diebstahl von Fahrrad am Bahnhof Niederhöchstadt

Tatzeit: Samstag, 07.09.2024, 11:00 Uhr bis Samstag, 07.09.2024, 17:00 Uhr Tatort: 65760 Eschborn, Steinbacher Straße

Der Geschädigte stellte sein Fahrrad an einem Fahrradständer am S-Bahnhof Niederhöchstadt ab und schloss dieses mit einem Zahlenschloss an. Als dieser zurückkehrte, fand er lediglich den Helm des Fahrrads auf dem Boden liegend vor. Der bislang unbekannte Täter durchtrennte mutmaßlich mit unbekanntem Werkzeug das Schloss und entwendete daraufhin das Fahrrad (Trekkingrad der Marke Pegasus Solero in schwaz). Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Höhe des Stehlgutes wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196/9695-0 entgegen.

Diebstahl von Fahrrad aus Keller

Tatzeit: Samstag, 31.08.2024, 12:30 Uhr bis Samstag, 07.09.2024, 08:30 Uhr Tatort: 65843 Sulzbach, Am Schäfergraben

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zur Tiefgarage. Die Tiefgarage ist direkt mit einem Kellerabteil verbunden. In diesem Kellerabteil befand sich das Pedelec (Cube Reaction Hybrid Pro 500 in blau) des Geschädigten. Der Täter entwendete dieses und floh damit in unbekannte Richtung. Das Stehlgut wird auf ca. 2400 EUR geschätzt. Es entstand kein Sachschaden.

Die zuständige Polizeistation in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196/9695-0 entgegen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Tatzeit: Sonntag, 08.09.2024, 03:52 Uhr

Tatort: 65843 Sulzbach, Am Schäfergraben

Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Eschborn konnte im fließenden Verkehr angehalten und anschließend kontrolliert werden. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrzeugführer wurde zur hiesigen Dienststelle sistiert. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, weiterhin wurde eine Anzeige gefertigt und der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Unfallzeit: Samstag, 07.09.2024, 22:56 Uhr Unfallörtlichkeit: 65835 Liederbach am Taunus, Höchster Straße / L3016

Ein 17-jähriger Fahrzeugführer aus Kelkheim mit seinem Leichtkraftrad (Husqvarna Boxer in weiß) und ein 17-jähriger Fahrzeugführer aus Liederbach mit seinem Leichtkraftrad (KTM Duke 125) fuhren in dieser Reihenfolge aus Richtung Kelkheim in Richtung Liederbach. Der Kradfahrer aus Kelkheim bremste vor dem Kreisel ab und der Kradfahrer aus Liederbach fuhr ihm auf. Es entstand an beiden Leichtkrafträdern Sachschaden. Der Fahrer aus Liederbach wurde schwer verletzt, der Fahrer aus Kelkheim wurde leicht verletzt. Beide wurde nach Frankfurt-Höchst ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 EUR.

Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Unfallzeit: Samstag, 07.09.2024, 18:36 Uhr Unfallörtlichkeit: 65760 Eschborn, Kronberger Straße

Ein 84-jähriger Fahrzeugführer aus Steinbach befuhr mit seinem PKW (HG-EM 214) die Kronberger Straße aus Richtung Niederhöchstadt kommend, in Richtung Frankfurter Straße. Ein 50-jähriger aus Eschborn befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Kronberger Hang aus Richtung Gewerbegebiet in Richtung Frankfurter Straße. Beim Einbiegen auf die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Kronberg am Taunus, übersah die der PKW-Fahrer den Fahrradfahrer, welcher die Fußgängerampel überquerte. Es kam zu Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer stürzte daraufhin. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall konnte durch Zeugen beobachtet werden. Der Fahrzeugführer konnte im Nachgang durch Beamte der PSt. Oberursel ermittelt werden. Es entstand kein Sachschaden. Der Radfahrer verletzte sich leicht bei dem Sturz.

Gasgeruch

Tatzeit: 07.09.2024, 16:50 Uhr

Tatort: 65795 Hattersheim, Hans-Riggenbach-Straße

Durch Anwohner wurde ein unklarer Gasgeruch gemeldet. Der Feuerwehr und die Polizei wurde daraufhin zum Einsatzort entsandt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es einen Rückstau in der Heizungsanlage gab. Es bestand keine Gefahr für die Bewohner. Nach Abschaltung der Anlage konnten die Anwohner das Gebäude wieder betreten.

Faulborn, PHK

KVD PD Main-Taunus

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell