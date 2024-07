PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 16-Jährige aus Flörsheim vermisst

Flörsheim am Main, Rheinallee,

Freitag, 19.07.2024

(fh)Seit dem vergangenen Freitag wird die 16-jährige Giulia Englbrecht aus Flörsheim am Main vermisst. Die Jugendliche verließ an diesem Tag ihre Wohnanschrift in der Rheinallee und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Am Freitagabend bestand der letztmalige, telefonische Kontakt zu ihr. Die bisherigen Such- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden. Giulia ist etwa 1,65 m bis 1,68 m groß, schlank und hat lange braune Haare. Zuletzt war sie mit einer kurzen Radlerhose, einem weißen T-Shirt und einer weißen Handtasche bekleidet gewesen. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

