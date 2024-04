PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++Öffentlichkeitsfahndung - 37-Jähriger aus Hofheim vermisst+++ (Foto)

Hofheim (ots)

Hofheim,

Seit Sonntag, 21.04.2024

(ro)Seit Sonntagmorgen, den 21.04.2024 wird der 37-jährige Jesenko CAKARIC aus 65719 Hofheim am Taunus vermisst. Er wird beschrieben als groß, schlank, schwarze kurze Haare und braune Augen. Er soll mit einer Jogginghose sowie einer braunen Jacke bekleidet sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr CAKARIC in einer hilflosen Lage befindet oder auf medizinische Versorgung angewiesen ist. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der 06196 / 2073 - 0 oder an jede Polizeidienststelle.

