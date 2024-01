POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenmeldung vom 22.01.2024

Hofheim (ots) - 1. Im Saunabereich belästigt, Hofheim, Niederhofheimer Straße, Sonntag, 21.01.2024, 15:55 Uhr (wie) Am Sonntagnachmittag ist ein Mädchen in einer Therme in Hofheim sexuell belästigt worden. Die 13-Jährige befand sich kurz vor 16:00 Uhr im Eingangsbereich zur Sauna und wollte gerade Gegenstände ...

mehr