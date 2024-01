POL-MTK: Vermisstenmeldung vom 22.01.2024

Hofheim (ots) - Frau tot im Feld aufgefunden, Hochheim, Massenheimer Landstraße, 20.01.2024, 08.35 Uhr, (pl)Am Samstagmorgen ist in einem Feld in Hochheim eine 41-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die 41-Jährige war am Abend zuvor auf einer Fastnachtssitzung in einer Turnhalle in der Massenheimer Landstraße und kehrte von der Veranstaltung nicht nach Hause zurück. Am Samstag wurde die Frau gegen 08.35 Uhr leblos ...

