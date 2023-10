POL-MTK: Vermisstensuche - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Hofheim (ots) - 1. Diebstahl von Fahrrädern aus Gartenhütte in Liederbach am Taunus Donnerstag, 19.10.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 20.10.2023, 07:15 Uhr 65835 Liederbach am Taunus, Sulzbacher Straße Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag in eine verschlossene Gartenhütte ein. Hierzu brachen diese die hölzerne Eingangstür gewaltsam auf. Aus dem Inneren ...

mehr