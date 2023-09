PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis - 20-Jähriger Mann vermisst

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

(fh)Seit Dienstag, dem 05.09.2023, wird der 20-jährige Sahil Amerkhil vermisst. Herr Amerkhil hielt sich zuletzt in Hattersheim am Main auf und erschien in den vergangenen Tagen nicht zu einem Termin in einer Hofheimer Klinik. Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Gefahr für den 20-Jährigen nicht ausgeschlossen werden, darüber hinaus ist er auf Medikamente angewiesen. Zuletzt gesehen wurde er am gestrigen Tage nahe der Flößerbrücke in der Frankfurter Innenstadt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er sich auch in diesem Bereich aufhalten könnte. Der Vermisste ist etwa 174 cm groß und von schlanker Statur. Zuletzt soll er ein schwarzes T-Shirt, mehrfarbige "Nike"-Schuhe und eine schwarze Hose getragen haben. Die bisherigen Such- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des 20-Jährigen.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei Hofheim am Taunus unter der Rufnummer (06192) 2079-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell