POL-MTK: 16-jähriges Mädchen aus Eschborn-Niederhöchstadt vermisst

Hofheim (ots) - 1. Einbruch in Schulgebäude, Kelkheim, Danziger Straße, Dienstag, 27.06.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 28.06.2023, 06:30 Uhr (da)In der Nacht auf Mittwoch geriet eine Schule in Kelkheim in das Visier von Einbrechern. Diese verschafften sich zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den ...

mehr