PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermisstenfahndung nach zwei Mädchen aus Eschborn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hofheim (ots)

(pa)Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus bittet im Rahmen einer Vermisstensuche die Bevölkerung um Mithilfe. Vermisst werden die 13-jährige Lara H. sowie die 16-jährige Kiara L.

Die Mädchen sind aktuell in einer Wohneinrichtung in Eschborn wohnhaft. Diese verließen sie am Montag (24.10.2022) mit nicht bekanntem Ziel. Seitdem sind sie unbekannten Aufenthalts. Bisherige Maßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Vermutlich sind die beiden Mädchen gemeinsam unterwegs, möglicherweise auch außerhalb des Rhein-Main-Gebiets bzw. außerhalb Hessens.

Die 13-jährige Lara H. ist etwa 170cm groß, schlank und hat langes dunkelblondes Haar. Sie trug zuletzt eine dunkle Jacke, eine dunkle Jogginghose und graue Turnschuhe. Die 16-jährige Kiara L. ist circa 160 cm groß, kräftig und hat schulterlanges blondes Haar. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Informationen vor.

Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer (06196) 2079 - 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

[Fotos der beiden Vermissten sind dieser Meldung beigefügt bzw. unter "weiteres Material" zu finden.]

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell