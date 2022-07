PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermisstensuche - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Hofheim (ots)

Seit dem frühen Sonntag Morgen, den 24.07.2022, wird der 63-jährige Hans Sterzik aus Flörsheim am Main vermisst. Herr Sterzik verließ die Wohnanlage "Betreutes Wohnen" des Arbeiter- und Samariterbunds in der Frankfurter Straße und kehrte nicht, wie sonst üblich, zum Mittagessen in die Einrichtung zurück. Herr Sterzik kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 170-180cm groß, blaue Augen, graue Haare, normale Statur. Zur Bekleidung können keine genaueren Angaben gemacht werden. Es wird vermutet, dass Herr Sterzik dunkel gekleidet ist und eine blaue Jeansjacke mit sich führt. Der Gesuchte befindet sich im Anfangsstadium einer Demenzerkrankung und kann sich daher nur unzureichend orientieren. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 - 54760, sowie alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

