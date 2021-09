PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ 24-jährige Frau aus Hofheim vermisst +++

Hofheim (ots)

Vermisstensache

Seit Freitag, dem 24.09.2021, 12:31 Uhr, wird vermisst, die

24-jährige Cara Marie CHARIFI ALEGHA

Personenbeschreibung:

- weiblich

- ca. 175 cm

- ca. 80 kg

- braune lange Haare

Bekleidet mit:

- blauer Pullover mit Renntieren, darüber eine blaue Jacke

- blaue Leggings Hose

Die Vermisste ist aktuell in der Tagesklinik in Wiesbaden zur psychiatrischen Behandlung und ist nicht wie vereinbart am Freitag, dem 24.09.2021 gegen 16:00 Uhr zur Wohnanschrift der Eltern in Hofheim am Taunus zurückgekehrt. Diese fährt die Strecke normalerweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Person bitte an die Polizeistation in Hofheim am Taunus unter der Rufnummer 06192 / 2079-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

