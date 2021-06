PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 77-jähriger Mann aus Bad Soden vermisst

77-jähriger Mann vermisst,

Bad Soden, Neuenhain, 13.06.2021, 16.00 Uhr,

(pl)Seit Sonntag, dem 13.06.2021, wird der 77-jährige Udo Richard Uehlin aus Bad Soden-Neuenhain vermisst. Herr Uehlin verließ am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr die eheliche Wohnung und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Alle durchgeführten polizeilichen Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Aufgrund der Gesamtumstände seines Verschwindens ist eine Gefahr für den Vermissten nicht auszuschließen. Der Vermisste ist 1,88 groß sowie schlank und war zuletzt mit einem grauen T-Shirt, einer grauen Jogginghose, grauen Turnschuhen sowie einer grauen Kappe mit blauen Streifen bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2979-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

