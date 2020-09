PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Hofheimer Kriminalpolizei - 16-Jährige vermisst

Hofheim (ots)

Jugendliche aus Hochheim vermisst, Hochheim am Main, Nordenstädter Straße, seit Montag, 31.08.2020

(jn)Seit Montag wird die 16 Jahre alte Asma AL ABDULLAH aus Hochheim am Main vermisst. Das Mädchen ist zuletzt am Montagmorgen von ihrer Mutter an ihrer Wohnanschrift in der Nordenstädter Straße gesehen worden und seitdem verschwunden. Zu dieser Zeit war sie mit einer schwarzen Jacke, einem weißen Oberteil und einer schwarzen Jeans bekleidet und trug eine Brille mit durchsichtigem Gestell. Zudem führte sie einen schwarzen Rucksack mit sich. Die 16-Jährige ist ca. 1,60 Meter groß, schlank und hat braune Haare mit blonden Spitzen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Trotz intensiver Ermittlungs- und Suchmaßnahmen konnte ihr Aufenthaltsort bislang nicht ermittelt werden.

Personen, die Hinweise auf die Vermisste oder deren aktuellen Aufenthaltsort geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0.

