PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 02.12.2019

Hofheim (ots)

Raub auf Gaststätte Am 02.12.2019, gg. 21:58 Uhr, kam es in Kriftel zu einem Raubüberfall auf die Gaststätte Lindentreff. Ein maskierter Täter betrat die Gaststätte, bedrohte die hinter dem Tresen stehende Wirtin mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. In der Gaststätte befanden sich aufgrund einer Fußballübertragung mehrere Gäste, die jedoch nicht eingreifen konnten. Die Wirtin händigte dem Täter eine Kellnerbörse mit den Tageseinnahmen aus. Der Täter rannte dann nach draußen, wo ein Komplize auf einem Motorroller wartete. Beide Täter flüchteten mit dem Roller in unbekannte Richtung. Im Laufe der Fahndungsmaßnahmen wurden mehrere Streifen und auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Täter wurden beschrieben als männlich, Mitte bis Ende 20, schlank, dunkel gekleidet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Hofheim unter der Nummer 06192-20790 in Verbindung zu setzen.

