PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Hofheimer Kriminalpolizei vom Montag, 14.10.2019 - Vermisstenfall

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

44-jähriger Mann aus Eppstein vermisst, Eppstein, Obergasse, seit Freitag, 11.10.2019

(jn)Die Hofheimer Kriminalpolizei bittet bezüglich eines aus Eppstein vermissten Mannes um die Mithilfe der Bevölkerung.

Seit Freitagmorgen wird der 44-jährige Matthias Rolf SCHÄFER vermisst. Er wurde zuletzt gegen 08:00 Uhr in seiner Wohnung in der Obergasse in Eppstein gesehen und ist seitdem spurlos verschwunden. Herr Schäfer ist ca. 1,65 Meter groß, hat eine normale Figur, eine Glatze und ein mitteleuropäisches Aussehen. Er ist mit einer blauen Jeans, einer dunkelblauen Winterjacke sowie hellen Turnschuhen bekleidet gewesen und soll einen schwarzen Rucksack bei sich tragen.

Da der Vermisste dringend auf Medikamente angewiesen ist, ohne die eine Gefahr für ihn selbst besteht, und bislang sämtliche polizeiliche Suchmaßnahmen erfolglos geblieben sind, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Wer hat Herrn Schäfer gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell