PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sondermeldung der Hofheimer Kriminalpolizei vom Montag, 08.07.2019

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

78-jähriger Senior aus Eschborn vermisst, Eschborn, Niederhöchstadt, Hauptstraße, seit Montag, 08.07.2019, 10:00 Uhr

(jn)Seit heute Morgen wird der 78-jährige Johannes HÖFLICH aus dem Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt vermisst.

Herr Höflich ist dement und wurde zuletzt am Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, in einem Restaurant in der Hauptstraße in Eschborn gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthaltes. Er hat eine kräftige Statur und ist zeitlich sowie räumlich desorientiert. Zudem trägt Herr Höflich eine Glatze mit kurzen grauen Haaren an den Seiten und war zuletzt mit einer braunen Weste, einem Hemd, einer braunen Hose sowie braunen Schuhen und einer Kappe bekleidet.

Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen bis dato erfolglos. Hinweise zum Aufenthalt von Herrn Höflich nimmt die Polizei in Eschborn (Telefonnummer 06196 / 9695 - 0) oder die Kriminalpolizei in Hofheim (Telefonnummer 06192 / 2079 - 0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell