PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 11.04.2019

Hofheim (ots)

1. Tatverdächtiges Kind nach sexuellen Belästigungen ermittelt, Bad Soden am Taunus, Donnerstag, 11.04.2019

(jn)Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt derzeit gegen einen 12-Jährigen, der im Verdacht steht, drei junge Frauen in den vergangenen Tagen in Bad Soden sexuell belästigt bzw. genötigt zu haben.

Die Geschädigten im Alter von 23 bis 43 Jahren hatten in ihren Vernehmungen angegeben, von einem Jungen angesprochen und dabei auch unsittlich berührt worden zu sein. Die Vorfälle sollen sich im Treppenhaus einer Bad Sodener Klinik und im öffentlichen Raum in der Hasselstraße und in der Salinenstraße abgespielt haben. Neben den übereinstimmenden Täterbeschreibungen der Geschädigten spricht auch die sehr ähnliche Tatbegehungsweise für denselben Täter. Nach einer kurzen verbalen Kontaktaufnahme soll er seine Opfer unmittelbar berührt haben.

Weitere Ermittlungen des Kommissariates für Sexualdelikte der Kriminalpolizei in Hofheim führten schließlich zu einem, ersten Erkenntnissen zufolge 12 Jahre alten, in Bad Soden wohnhaften Jungen. Bezüglich der weiteren Vorgehensweise arbeitet die Kriminalpolizei eng mit dem Jugendamt des Main-Taunus-Kreises zusammen. Dabei ist insbesondere die schnellstmögliche Aufnahme des Kindes in einer Fachklinik vorgesehen.

Weitere Frauen, die in den vergangenen Tagen oder Wochen ähnliche Vorfälle erlebt haben, werden gebeten, sich mit der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Tatverdächtiger nach versuchten Einbrüchen festgenommen, Liederbach am Taunus, Oberliederbach, In den Eichen, Sulzbacher Straße, Donnerstag, 11.04.2019, 03:47 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht haben Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus in Liederbach einen Tatverdächtigen festgenommen, nachdem es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Oberliederbach gekommen war. Um 03:47 Uhr wurde ein Anwohner des Wohnhauses in der Straße "In den Eichen" aufgrund von Geräuschen wach und erblickte einen Mann auf der Terrasse, der umgehend die Flucht ergriff. Kurze Zeit später nahmen alarmierte Polizeibeamte einen 66-jährigen Mann in unmittelbarer Nähe zum Tatort fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Seine mögliche Täterschaft muss nun im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. In diesem Zusammenhang soll ebenfalls erforscht werden, ob der 66-Jährige für einen weiteren versuchten Einbruch, der sich ebenfalls in der vergangenen Nacht an einem benachbarten Wohnhaus ereignete, verantwortlich sein könnte. Der Schaden an den zwei Tatorten beläuft sich auf über 1.000 Euro.

Darüber hinaus wurde der Polizei heute Vormittag ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sulzbacher Straße gemeldet. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten ein Fenster des Wohnhauses aufgedrückt, die Innenräume durchsucht und waren mit Bargeld sowie einer Armbanduhr geflüchtet. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen an. Diese werden von der Kriminalpolizei in Hofheim übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Verschlossenes Fenster lässt Einbrecher scheitern, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Taunusstraße, Mittwoch, 03.04.2019, 20:24 Uhr bis Mittwoch, 10.04.2019, 20:45 Uhr

(jn)Das verschlossene Fenster eines Einfamilienhauses in Liederbach hat Einbrecher in der zurückliegenden Woche scheitern lassen. Zwischen Mittwoch, 03.04.2019, und gestern betraten die bislang unbekannten Täter das Grundstück in der Taunusstraße im Ortsteil Niederhofheim und machten sich zunächst mit einem Hebelwerkzeug an einem Fenster an der Gebäuderückseite zu schaffen. Als dies keinen Erfolg versprach, schlugen die Täter die Fensterscheibe ein, um hindurch zu fassen und das Fenster von innen zu öffnen, wobei sie feststellen mussten, dass es verschlossen war. In der Folge ließen sie von weiteren Versuchen ab und flüchteten mit leeren Händen. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Fensterscheiben eingeschlagen, Hattersheim am Main, Südring, Mittwoch, 10.04.2019, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2019, 06:00 Uhr

(jn)Auf einen Opel hatten es ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Südring in Hattersheim abgesehen. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen die Unbekannten gleich drei Scheiben des Wagens ein und durchsuchten im Anschluss den Innenraum. Derzeit liegen keine Hinweise auf entwendete Gegenstände vor. Gleichwohl entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Hinweise in der Sache nimmt die Hofheimer Kripo unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

