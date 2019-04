PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 03.04.2019

Hofheim (ots)

1. Einbrecher flüchtet vom Tatort, Hofheim am Taunus, Marxheim, Lerchenweg, Dienstag, 02.04.2019, 02:50 Uhr

(jn)Mindestens ein unbekannter Täter ist in der vergangenen Nacht von einem Tatort im Hofheimer Stadtteil Marxheim geflüchtet, nachdem er hier versucht hatte, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Gegen 02:50 Uhr beschädigte der Einbrecher das Fenster einer Souterrainwohnung im Lerchenweg, indem er die Scheibe zerstörte. Durch den dabei entstandenen Lärm weckte er einen Nachbarn auf, der daraufhin den Rollladen seines Fensters hochzog und aus dem Fenster sah. Er erblickte einen ca. 30-jährigen, etwa 1,80 Meter großen Mann mit schmaler Figur, der kurze dunkle Haare gehabt und mit einem grau-grünen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein soll. Dieser ergriff umgehend die Flucht in Richtung Nachtigallenweg. Ersten Erkenntnissen zufolge entstanden mehrere Hundert Euro Sachschaden, gestohlen wurde nichts. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei erbeten.

2. Seat Leon zerkratzt, Hofheim am Taunus, Neugasse, Dienstag, 02.04.2019, 19:20 Uhr bis Mittwoch, 03.04.2019, 09:10 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht ist in Hofheim ein Seat beschädigt und durch den Vandalismus ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden. Der schwarze Wagen parkte zwischen gestern Abend, 19:20 Uhr, und heute Morgen, 09:10 Uhr, in der Neugasse, als mindestens ein Unbekannter mehrere Fahrzeugteile zerkratzte. Hinweise in dem Fall nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Zwei Verletzte nach Kollision im Kreuzungsbereich, Hofheim am Taunus, Wallau, Landesstraße 3017, Höhe Anschlussstelle BAB 66, Dienstag, 02.04.2019, 12:50 Uhr

(jn)Zwei Männer sind am Dienstagmittag am Steuer ihrer Kraftfahrzeuge verletzt worden, als diese im Kreuzungsbereich der L3017 und der Autobahnabfahrt Wallau kollidierten. Gegen 12:50 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann aus Hattersheim mit seinem Mercedes die Autobahnausfahrt Wallau der BAB 66 aus Frankfurt kommend und beabsichtigte anschließend, links auf die L3017 in Fahrtrichtung Massenheim einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 52-jähriger VW-Fahrer aus Gessertshausen die L3017 aus Massenheim kommend in Fahrtrichtung Wallau und missachtete ersten Erkenntnissen zufolge die für ihn rot zeigende Ampel. Folglich kam es zu einer heftigen Kollision zwischen den zwei Fahrzeugen, die eine medizinische Behandlung der zwei Fahrer an der Unfallstelle sowie einen Transport in Krankenhäuser erforderlich machte. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

4. Mit entgegenkommendem Pkw zusammengestoßen und geflüchtet, Hochheim am Main, Bundesstraße 40, zwischen AS Hochheim-Nord und Landesstraße 3028, Dienstag, 02.04.2019, 15:17 Uhr

(jn)Gestern Nachmittag kam es auf der B40 bei Hochheim zu einer Verkehrsunfallflucht, im Rahmen derer ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Den Angaben verschiedener Unfallbeteiligten und Zeugen zufolge befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer um 15:17 Uhr die B40 aus Richtung Wicker in Fahrtrichtung BAB 671. Zwischen der Unterführung der L3028 und der Anschlussstelle Hochheim-Nord geriet der/die Autofahrer/in in den Gegenverkehr und touchierte dort einen entgegenkommenden Audi, der von einer 22-jährigen Wiesbadener gefahren wurde. Einen Frontalzusammenstoß konnte eine entgegenkommende 55-jährige Opel-Fahrerin noch vermeiden, indem sie stark abbremste und nach rechts auswich. Der entstandene Schaden an dem beschädigten Audi dürfte sich auf mindestens 3.000 Euro belaufen. Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt jetzt unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden. Wem ist am Dienstagnachmittag zwischen 15:15 Uhr und 15:20 Uhr ein silberner oder grauer Mercedes aufgefallen, der auf der B40 unterwegs war und Fahrauffälligkeiten oder frische Beschädigungen aufwies? Möglicherweise handelt es sich um einen SLK mit geschlossenem Dach.

