POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 12.03.2019

1. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Hofheim am Taunus, Bärengasse, Ammernweg, Montag, 11.03.2019

(jn)Zweimal haben Einbrecher gestern in Hofheim zugeschlagen und dabei einen Gesamtschaden in noch nicht abschließend ermittelter Höhe hinterlassen. Zunächst hatten die Täter ein Mehrfamilienhaus in der Hofheimer Innenstadt auserkoren und überstiegen zwischen 14:00 Uhr und 16:50 Uhr ein Tor zum Innenhof des Grundstückes in der Bärengasse. Sie schlugen mit einem Stein ein Loch in die Terrassentür, griffen hindurch und öffneten die Tür, woraufhin die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter mit Schmuck und einer Uhr. Eine weitere Tat ereignete sich zwischen 19:00 Uhr und 20:53 Uhr im Hofheimer Stadtteil Langenhain. Kriminelle hebelten ein Fenster im Untergeschoss des Einfamilienhauses im Ammernweg auf, suchten die Innenräume nach Beute ab und flüchteten unerkannt. Was genau den Tätern alles in die Hände fiel, steht hier noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Das Einbruchskommissariat in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Beim Fernsehen überrascht, Eppstein, Ehlhalten, Lindenkopfstraße, Montag, 11.03.2019, 21:05 Uhr

(jn)Eine böse Überraschung erlebte eine Seniorin aus Eppstein am Montagabend, als auf einmal in ihrem Haus ein Einbrecher vor ihr stand. Gegen 21:05 Uhr zerstörten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Zugangstür im Kellergeschoss des Einfamilienhauses in der Lindenkopfstraße und betraten die Innenräume. Auf der Suche nach Schmuck und Geld überraschte ein Täter die Dame, die sich soeben dem Fernsehprogramm widmete. Unmittelbar nach dieser Begegnung flüchtete der Unbekannte mit leeren Händen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Handy und Portemonnaie bei Pkw-Aufbruch gestohlen, Flörsheim am Main, Grabenstraße, Montag, 11.03.2019, 13:00 Uhr bis 13:20 Uhr

(jn)Am Montagmittag entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter Wertgegenstände aus einem in Flörsheim geparkten Pkw. Zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr entdeckten die Unbekannten in der Grabenstraße einen Ford, in welchem sie ein offen in der Mittelkonsole abgelegtes Mobiltelefon erspähten. In der Folge schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrerseite ein und ließen das Handy sowie einen Geldbeutel mitgehen. Der Sach- und Beuteschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei zu melden.

4. Schulgebäude beschmiert, Kelkheim (Taunus), Münster, Lorsbacher Straße, Nacht zum Dienstag, 12.03.2019

(jn)In der vergangenen Nacht haben Unbekannte die Fassade der Eichendorffschule im Kelkheimer Stadtteil Münster mit Farbe beschmiert. Durch die Graffitis an unterschiedlichen Stellen entstand ein Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 500 Euro beläuft. Hinweise werden unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 bei der Polizei in Kelkheim entgegengenommen.

5. Kind auf Zebrastreifen angefahren, Flörsheim am Main, Bürgermeister-Lauck-Straße, Anne-Frank-Weg, Montag, 11.03.2019, 13:10 Uhr

(jn)Ein 11-jähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Flörsheim leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr eine 71-jährige Frau aus Rüsselsheim am Steuer ihres Opel die Bürgermeister-Lauck-Straße aus Richtung Elisabeth-Jakobi-Straße kommend und übersah das Kind, als es soeben den Zebrastreifen auf Höhe des Anne-Frank-Weges überqueren wollte. Durch die Kollision wurde die 11-Jährige leicht verletzt und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht, der Opel wurde leicht beschädigt.

