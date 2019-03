POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 10.03.2019; zusammengestellt von Melanie Wandernoth, Polizeistation Hofheim, Tel.: 06192/2079-0

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruchdiebstahl in Kiosk In 65830 Kriftel, Platz von Airaines (Bahnhofsvorplatz), wurde in der Nacht vom 09.03.2019, 20:00 Uhr - 10.03.2019, 08:10 Uhr, eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter hebelten eine Tür am Anbau des Kioskgebäudes auf und gelangten so in einen Lagerraum. An einer weiteren Tür innerhalb des Gebäudes scheiterten die Täter. Anschließend schlugen die Täter mit einem Vorschlaghammer ein Fenster ein. Entwendet wurde nach erster Durchsicht nichts. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 entgegen.

2. Trunkenheit im Straßenverkehr und so weiter Am 09.03.2019, 21:56 Uhr, ruft ein Unfallbeteiligter an und meldet einen Unfall in 65760 Eschborn, Bremer Straße. Der Unfallverursacher, ein Mann in einem Audi A2 mit Schweizer Kennzeichen, fährt mit einem platten Reifen weiter! Kurz drauf kann das Fahrzeug von einer Streife angetroffen werden. Der 49-jährige, in Eschborn seit 2017 gemeldete, Beschuldigte wird angesprochen. Er weist sich mit einem Schweizer Führerschein aus und ist so stark alkoholisiert, dass er kaum stehen kann. Einen in Deutschland gültigen Führerschein hat der Beschuldigte nicht. Der Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,0 Promille.

Im weiteren Verlauf der Maßnahme wird gefahrenabwehrend der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Beschuldigte gibt an, am nächsten Tag wieder, mit dem Zweitschlüssel, fahren zu wollen. Deswegen wird auch noch das Fahrzeug gefahrenabwehrend sichergestellt und abgeschleppt.

Somit ergibt sich eine ganze Reihe von Verstößen: Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß Abgabenordnung (Kraftfahrzeugsteuer). Die Kosten der Abschleppung wird der Beschuldigte auch bezahlen müssen. Durch den Unfall wurde Sachschaden in Höhe von 5700 Euro verursacht.

3. Tageswohnungseinbruch In 65439 Flörsheim, Jahnstraße, wurde am Samstag, den 09.03.2019, eingebrochen. Der Tatzeitraum kann bisher noch nicht eingegrenzt werden. Die bisher unbekannten Täter hebelten die Terrassentür des Reihenhauses auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Anschließend wurden die Räume durchsucht und 100 Euro Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

4. Baum auf Fahrbahn L3011 zwischen Eppstein-Ehlhalten und Idstein-Heftrich Die Fahrbahnsperrung der L 3011 wird noch bis mindestens Montag, den 11.03.2019, aufrechterhalten, da eine Beseitigung am heutigen Sonntag nicht möglich ist. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

