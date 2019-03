PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sondermeldung der PD Main-Taunus vom Sonntag, den 10.03.2019:

Hofheim (ots)

09.03.2019, 18:15 Uhr, Andauernde Vollsperrung der L 3011 zwischen Eppstein-Ehlhalten und Idstein-Heftrich:

Durch eine Unwetterlage wurden mehrere große Bäume im Bereich der L3011 zwischen Eppstein-Ehlhalten und Idstein-Heftrich so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass diese auf die Fahrbahn zu stürzen drohen. Aus diesem Grund musste die L3011 in diesem Abschnitt seit 18:15 Uhr am 09.03.2019 voll gesperrt werden. Durch Feuerwehr und Technisches Hilfswerk wurde vergeblich versucht die großen Bäume beiseite zu räumen. In den Morgenstunden wird die Räumung durch Experten des Forstamtes fortgesetzt. Die L 3011 ist daher weiterhin in diesem Bereich voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die eingerichtete Umleitung zu nutzen.

Gefertigt: i.A. Meyer, POK

