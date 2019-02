PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 27.02.2019

Hofheim (ots)

75-jähriger Mann aus Eppstein vermisst, Eppstein, Am Dattenbach, vermisst seit Dienstag, 26.02.2019, 12:00 Uhr

(jn)Der 75 Jahre alte Klaus Georg KOHLHEPP aus Eppstein wird seit gestrigem Dienstag, 26.02.2019, vermisst. Er war zunächst zu einer Verabredung um 12:00 Uhr nicht erschienen und im weiteren Tagesverlauf auch an seinem Mobiltelefon nicht mehr erreichbar gewesen. Aufgrund persönlicher Umstände ist nicht auszuschließen, dass von Herr KOHLEPP eine Gefahr für sich selbst ausgeht. Bislang brachte weder eine Absuche des Wohnhauses, samt Umgebung, noch Nachforschungen in umliegenden Krankenhäuser neue Erkenntnisse über seinen möglichen Aufenthaltsort. Der Vermisste ist ca. 1,80 Meter groß, hat eine Halbglatze mit kurzen grauen Haaren und einen Oberlippenbart. Zudem trägt er eine Brille und war zuletzt mit einer Jeans sowie einer olivgrünen Jacke bekleidet. Herr KOHLEPP könnte mit einem schwarzen BMW X3 unterwegs sein. Hinweise zum Verbleib von Herr KOHLEPP erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

