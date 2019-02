PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 13.02.2019

Hofheim (ots)

1. Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen und der Polizeidirektion Main-Taunus, Reisenden Straftätern länderübergreifend auf der Spur - Fahnder nehmen zwei mutmaßliche Taschendiebe fest,

Überregional tätigen Straftätern, die in großen Teilen der Bevölkerung das Sicherheitsgefühl nachhaltig beeinträchtigen, waren am Dienstag (12.02.) Fahnder aus Hessen, Rheinland- Pfalz, Baden-Württemberg sowie Beamte der Bundespolizei ganztägig gemeinsam auf den Hauptverkehrsrouten, insbesondere auf den südhessischen Autobahnen, auf der Spur.

Hierbei gingen den Ordnungshütern auf der A 66 bei Flörsheim zwei 45 und 46 Jahre alte Männer ins Netz, die nach derzeitigem Ermittlungsstand im November 2018 in Wiesbaden bei einem Taschendiebstahl über 6.000 Euro erbeuteten und deswegen von der Polizei gesucht wurden. Beide wurden vorläufig festgenommen und werden sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Auf die Schliche kamen die Fahnder dem Duo nicht zuletzt, weil der 46-Jährige ein durch Betrug erlangtes Mobiltelefon einstecken hatte und zudem einen mit Innentaschen präparierten Mantel trug, wie er von Kriminellen auch zur Begehung von Diebstählen verwendet wird. Ein Abgleich mit der polizeilichen Fahndungsdatei führte die Beamten anschließend auf die Spur zu der im November 2018 in Wiesbaden angezeigten Tat.

Auf der A 6 bei Viernheim stoppten die Zivilfahnder ein mit drei Männern im Alter von 22 bis 30 Jahren besetztes Auto. Alle Insassen waren bereits mehrfach wegen Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen den 22-Jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik ein. Er wird einem Haftrichter vorgeführt. Bei dem Trio stellten die Polizisten zudem rund 10.000 Euro sicher und prüfen nun, ob das Geld aus Straftaten stammen könnte. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Weiterhin überprüfte die Polizei im Rahmen der Kontrolle sechs Personen, die von der Staatsanwaltschaft wegen anhängiger Verfahren zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurden und erstattete zudem Strafanzeigen wegen des Verdachts der Hehlerei, Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz.

2. Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet, Hofheim am Taunus, Brunnenweg, Gotenstraße Kriftel, An der Landwehr, 10.02.2019, 09:00 Uhr bis 12.02.2019, 21:00 Uhr

(alb)Im Kreisgebiet kam es zwischen Sonntag und Dienstag zu mehreren Wohnungseinbrüchen. So schlugen unbekannte Täter am Dienstag in Hofheim in einem Mehrfamilienhaus im Brunnenweg zu. Dazu zerstörten sie in dem Tatzeitraum zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr die Scheibe der Terrassentür und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Mit Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von knapp 3.500 Euro flüchteten sie im Anschluss in unbekannte Richtung.

Auch in der Gotenstraße in Hofheim versuchten sich am Dienstag Einbrecher in ihrem Handwerk. Zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr hebelten die Täter an der Terrassentür, blieb jedoch ohne Erfolg. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zwischen Sonntag, 09:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, in ein Wohngebäude in Kriftel einzudringen. In der Straße "An der Landwehr" scheiterten sie jedoch an der Kellertür des Mehrfamilienhauses und flüchteten daraufhin unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf eine Höhe von rund 50 Euro geschätzt.

In keinem der genannten Fälle liegen Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. In Kirchengemeinde eingebrochen, Kelkheim (Taunus), Am Kirchplatz, 11.02.2019, 17:00 Uhr bis 12.02.2019, 08:00 Uhr

(alb)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Kirchengemeinde in Kelkheim ein und entwendeten Bargeld und andere Wertgegenstände. Die Täter schlugen bei dem Gebäude in der Straße "Am Kirchplatz" ein Fenster ein und durchsuchten die Büroräume. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit einer Beute im Gesamtwert von ca. 400 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Erfolgreicher Einbruch in Weinhandlung, Bad Soden am Taunus, Alleestraße, 13.02.2019, 01:10 Uhr

(alb)Kurz nach 01:00 Uhr in der Nacht zu Mittwoch wurde der Polizei ein Einbruch in eine Weinhandlung in Bad Soden mitgeteilt. Wie sich anschließend bei der Überprüfung durch die Einsatzkräfte herausstellte, hatten unbekannte Täter die Scheibe der Eingangstür mit einem Kanaldeckel eingeworfen. Mit Bargeld aus dem Kassenbereich in Höhe von etwa 200 Euro flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Hinweise zu den Tätern oder der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Roller gestohlen - Täter flüchtet vor Polizei, Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, 08.02.2019, 21:30 Uhr bis 10.02.2019, 22:30 Uhr

(alb)Am Wochenende entwendete ein unbekannter Täter einen Motorroller in der Heddingheimer Straße in Hattersheim. Das Kleinkraftrad war nicht zugelassen und von dem Besitzer ohne Kennzeichen abgestellt worden. Am 10.02.2019 gegen 03:00 Uhr nachts bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens in Hattersheim einen Rollerfahrer in der Schulstraße, der ohne Licht und Kennzeichen unterwegs war. Das daraufhin durch die Beamten gezeigte "Anhaltesignal" ignorierte er und trat stattdessen die Flucht an. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stürzte er im Bereich einer Fußgängerbrücke, konnte seine Flucht aber zu Fuß fortsetzen und entkommen. Bei dem Roller handelt es sich um das zuvor gestohlene und nicht zugelassene Zweirad. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

6. Diebe machen sich an Pkw zu schaffen, Hofheim am Taunus, Am Steinberg, 09.02.2019, 18:00 Uhr bis 10.02.2019, 10:00 Uhr

(alb)Von Samstag auf Sonntag machten sich unbekannte Täter an einem in Hofheim geparkten Mercedes zu schaffen. Während das Fahrzeug in der Straße "Am Steinberg" stand, entwendeten die Langfinger den Mercedesstern und die sich dahinter befindliche Elektronik. Der Gesamtschaden wird auf eine Höhe von über 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Hofheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

7. Opel und Mercedes geöffnet, Schwalbach am Taunus, Friedrich-Ebert-Straße, Pfingstbrunnenstraße, 11.02.2019, 19:15 Uhr bis 12.02.2019, 07:45 Uhr

(alb)Auf Wertgegenstände in Fahrzeugen hatten es bislang unbekannte Täter in Schwalbach in der Nacht zum Dienstag abgesehen.

In einer Tiefgarage in der Friedrich-Ebert-Straße gingen Unbekannte zwischen Montag, 19:15 Uhr, und Dienstag, 07:45 Uhr, einen Opel an. Nach ersten Ermittlungen ist nicht bekannt, wie die Täter sich Zugang zu der Tiefgarage verschafften und das Fahrzeug öffneten. Ebenso liegen derzeit keine Erkenntnisse über das Diebesgut vor.

Ebenso fehlten Aufbruchspuren bei dem angegangenen Mercedes in der Pfingstbrunnenstraße. Dort verschafften sich die Täter in der Nacht zu Dienstag auch auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Fahrzeuginnenraum und entwendeten unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld sowie Gepäckstücke im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro.

Hinweise werden bei der Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

8. Fahrzeugscheiben eingeschlagen, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Salinenstraße, 12.02.2019, zwischen 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(alb)Am Dienstagabend beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge in Bad Soden. Bei vier Autos in der Königsteiner Straße wurden zwischen 19:00 Uhr und 19:50 Uhr die Beifahrerfensterscheiben eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Nicht weit davon entfernt kam es in der Salinenstraße ebenfalls zu einer Sachbeschädigung. Hier schlugen Unbekannte zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr die Heckscheibe eines Volvo ein. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Gesamthöhe von über 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

9. Unfallverursacher ohne gültige Fahrerlaubnis, Eschborn, Landesstraße 3005, 12.02.2019, 18:00 Uhr

(alb)Am Dienstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 3005 in Eschborn ein Auffahrunfall, bei dem ein 28-Jähriger aus Oberursel mit seinem Smart einer 26-Jährigen und ihrer 21-jährigen Mitfahrerin aufgefahren war. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Smart nicht zugelassen und der 28-Jährige außerdem noch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Alle drei Personen verletzten sich bei dem Vorfall leicht und mussten nach medizinischer Erstversorgung in Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf eine Höhe von etwa 9.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat gegen den Unfallverursacher entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

10. Nach Zusammenstoß geflüchtet, Hofheim am Taunus, Meisenweg, 06.02.2019, zwischen 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(alb)Wie erst gestern bekannt wurde, kam es bereits letzte Woche Mittwoch zu einer Verkehrsunfallflucht in Hofheim-Marxheim. Hierbei stieß der Unfallverursacher mit einem im Meisenweg geparkten, schwarzen BMW zusammen. Von der/dem Verursacher/in fehlt indes jede Spur. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer (06190) 9360 - 45 zu melden.

11. Unfallverursacher beschädigt parkendes Fahrzeug, Kelkheim (Taunus), Robert-Koch-Straße, 11.02.2019, zwischen 13:15 Uhr und 14:00 Uhr

(alb)In Kelkheim ereignete sich am Montagmittag eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Der Unfallverursacher kollidierte aus bislang nicht bekannten Gründen in der Robert-Koch-Straße mit einem grauen Hyundai und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die entstandenen Schäden in Höhe von mindestens 2.500 Euro zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt nun und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell