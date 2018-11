POL-MTK: Sonderpressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 21.11.2018

Hofheim (ots) - Vermisste männliche Person aus Seniorenresidenz in Bad Soden am Taunus Am Eichwald, 65812 Bad Soden am Taunus Dienstag, 20.11.2018, Vormittagsstunden.

Seit den Vormittagsstunden des 20.11.2018 wird ein 82- jähriger männlicher Bewohner der Seniorenresidenz, Am Eichwald, in Bad Soden am Taunus vermisst. Der ältere desorientierte kranke Herr ist ca. 1,90m - 2,0m groß, schlank, hat kurze graue Haare, trägt eine Brille, ist vermutlich bekleidet mit einer braunen Jacke, läuft gebückt und führt einen Rollator mit sich und befindet sich vermutlich in hilfloser Lage.

Eine Suche nach dem Vermissten mit starken Kräften der Feuerwehr, der Rettungshundestaffel, der Polizei und des Polizeihubschraubers verlief bis zum Berichtszeitpunkt negativ.

Bitte wenden Sie sich bei Antreffen der vermissten Person und Hinweisen, welche im Zusammenhang mit der vermissten Person stehen, unter folgender Rufnummer 06196/9695-0 an die Polizeistation Eschborn, oder an jede andere Polizeidienststelle.

Pressemitteilung gefertigt durch PK Schönbach Genehmigt durch PHK Dietrich, KVD Main-Taunus

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell