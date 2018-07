POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 09.07.2018

Hofheim (ots) - 1. Vandalismus am Bahnhof, Eppstein, Am Stadtbahnhof, Montag, 09.07.2018, 02:57 Uhr

(jn)Am Stadtbahnhof in Eppstein haben zwei bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht erheblichen Sachschaden hinterlassen. Um 02:57 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete von zwei Jugendlichen, die soeben eine Scheibe am Bahnhof in Eppstein eingeschlagen hätten. Bei den Tätern soll es sich um zwei circa 18 Jahre alte Männer mit schlanker Figur gehandelt haben. Einer sei deutlich größer gewesen als der andere und habe rote, kurze Haare gehabt sowie eine blaue Jacke getragen. Der kleinere, maximal 1,75 Meter große Täter soll eine graue Mütze und eine graue Kapuzenjacke getragen haben. Das Duo, das eine Glasscheibe des Bahnhofsgebäudes eingeschlagen und damit ca. 2.000 Euro Schaden verursacht hatte, flüchtete in Richtung Stadtmitte. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0.

2. Auto überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt, Eschborn, Landesstraße 3367, In den Weingärten, Sonntag, 08.07.2018, 05:45 Uhr

(jn)Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der L3367 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Mann aus Eschborn schwer verletzt wurde. Der junge Mann war gegen 05:45 Uhr auf der L3367 in Fahrtrichtung Steinbach unterwegs, als er in einer Linkskurve, Höhe der Straße "In den Weingärten" nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem VW überschlug. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der Eschborner nach einer notfallmedizinischen Behandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus transportiert werden. Dem ersten Anschein nach könnte ein vorausgegangener Alkoholkonsum für den Fahrfehler ausschlaggebend gewesen sein. Folglich wurde der Führerschein des VW-Fahrers sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

3. Berauscht und ohne Fahrerlaubnis im Auto unterwegs, Kelkheim (Taunus), Alte Schulstraße, Sonntag, 08.07.2018, 23:20 Uhr

(jn)Ein 23-jähriger in Frankfurt wohnhafter Mann aus Kroatien wird mit ernsthaften Konsequenzen rechnen müssen, nachdem er am Sonntagabend ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in eine Polizeikontrolle geraten war. Gegen 23:20 Uhr entschieden sich Kelkheimer Polizeibeamte für die Verkehrskontrolle des Frankfurters in der Straße "Alte Schulstraße" in Kelkheim. Dabei fiel dieser durch eindeutige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung auf, zudem reagierte ein Drogenschnelltest entsprechend. In der Konsequenz wurde der 23-Jährige zur Polizeistation nach Kelkheim gebracht, wo ihm von einem Arzt Blut entnommen wurde. Weil der Frankfurter lediglich einen bosnischen Führerschein vorzeigen konnte, jedoch seit mehr als einem Jahr seinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, liegt zudem der Verdacht nahe, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

4. Auto sichergestellt und Blut entnommen, Eppstein, Niederjosbach, Landesstraße 3026, Sonntag, 08.07.2018, gegen 20:00 Uhr

(jn)Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung fiel am Sonntagabend in Niederjosbach ein 22-jähriger Wiesbadener aufgrund einer geringen Geschwindigkeitsüberschreitung auf. Doch bei dieser sollte es nicht bleiben. Nicht nur der Pkw des 22-Jährigen war aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Fahndung ausgeschrieben, sondern auch der Fahrer selbst war nicht ganz nüchtern. Neben einem vorläufigen Promillewert von 0,6 fiel der Mann auch wegen einer möglichen Drogenbeeinflussung auf. Deshalb wurde der VW Golf des Mannes sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend durfte der der Wiesbadener die Polizeistation in Kelkheim wieder verlassen.

