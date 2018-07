POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, 08.07.2018

Hofheim (ots) - Versuchter Einbruch (Eschborn) Am Samstag, 07.07.2017 wurde in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr versucht das Tor zu einem gewerblichen Lagerplatz in der Rudolf-Diesel-Str. im Stadtteil Niederhöchstadt aufzubrechen. Dies gelang jedoch nicht und das Schloss des Tores wurde beschädigt. Täterhinweise erbittet die Polizei in Eschborn unter 06196/ 96950.

Diebstähle von Gartengerät (Kreisgebiet) Gartengerät unterschiedlicher Art scheint momentan bei Langfingern begehrt zu sein. Am gestrigen Samstag wurden der Polizei insgesamt vier Taten angezeigt, bei denen Gartengerät gestohlen wurde bzw. vermutliches Ziel der Diebe war. Zwei Diebstähle wurden in Hattersheim gemeldet wo Schläuche, ein Schlauchwagen und ein Viereckregner gestohlen wurden. In Eschborn-Niederhöchstadt wurde auf einem Hinterhausgrundstück eine Gartenhütte aufgebrochen, vermutlich fanden der oder die Täter nichts für sie brauchbares und hinterließen nur Sachschaden an der Tür. In Hofheim wurde ein großer Ampelsonnenschirm inclusive Ständer und Kleingerät der Marke Gardena aus dem Garten eines Reihenhauses entwendet. Die Polizei rät nicht benötigtes Gerät bis zum nächsten Gebrauch sicher weg- oder anzuschließen.

Einbruch in Reihenhaus (Sulzbach) Zwischen dem 05.07.2018, 18:30 Uhr und dem 07.07.2018, 20:00 Uhr wurde in ein Reihenhaus im Fuchstanzweg eingebrochen. Der oder die Täter hatten offensichtlich zuerst versucht Fenster zum Haus aufzuhebeln, sich dann jedoch Zutritt über den Wintergarten des Hauses verschafft. Im Haus wurden in nahezu allen Räumen die Schränke durchwühlt. Art und Umfang des Diebesgutes stehen noch nicht genau fest, da sich die Bewohner im Urlaub befinden. Hinweise zur Tat erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter 06192/ 20790.

Versuchter Einbruch in öffentliches Gebäude (Flörsheim) Durch massive Tritte gelang es einem oder mehreren Tätern in der Zeit von 06.07.2018, 11:00 Uhr bis 07.07.2018, 1015 Uhr die Vollholztür zum Standesamt am Rathausplatz derart zu beschädigen, dass sich Schließmechanismus und Schließblech verbogen und die Tür geöffnet werden konnte. Nach erster Sichtung durch die Standesbeamtin, die die Tat feststellte und die Polizei informierte, wurde aus dem städtischen Trauzimmer nichts entwendet. Ob aus den anderen Räumen Gegenstände entwendet wurden, bedarf weiterer Ermittlungen.

Brand in der Feldgemarkung (Bad Soden) Gestrüpp und Gras gerieten am gestrigen Samstag, 07.07.2018 gegen 17:00 Uhr in der Neunhainer Feldgemarkung im Bereich Läusebergweg aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Eine landwirtschaftlich ungenutzte Fläche von ca. 50 m x 50 m war betroffen. Vor einer Ausbreitung des Brandes wurde dieser durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Soden gelöscht.

Fahrraddiebstahl (Eschborn) Ein grau-grünes Trekkingrad der Marke Cyco wurden dem Eigentümer in der Zeit zwischen 28.06.2018 und 07.07.2018 aus einem Fahrradständer vor dem Wohnhaus in Eschborn, Am Stadtpfad entwendet. Das Spiralschloss, mit welchem das Rad am Fahrradständer angeschlossen war, war zerschnitten worden. Hinweise bitte an die Polizei Eschborn unter 06196/ 96950.

Diebstahl aus Kfz. (Hattersheim) Bei einem am gestrigen Samstag auf einem Parkplatz im Karl-Eckel-Weg geparkten braunen BMW X 1 wurde die Fensterscheibe der rechten Fondtür eingeschlagen und ein auf dem Rücksitz liegender Rucksack entwendet. Im Rucksack befand sich u.a. eine Geldbörse mit diversen Bankkarten und Dokumenten. Die Tat ereignete sich in einem zweistündigen Zeitfenster zwischen 17:25 Uhr und 19:25 Uhr. Der Geschädigte wird sicherlich mehr Zeit investieren müssen, um sich Ersatzdokumente und neue Karten zu beschaffen. Die Polizei rät nochmals keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter 06192/ 20790.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell