POL-MTK: Verkrehrsunfallflucht, Einbruch in PKW, Drogenfahrt

Hofheim (ots) - Sulzbach MTZ: Verkehrsunfallflucht 65843 Sulzbach MTZ, Parkhaus Freitag, 06.07.2018 gg 17:04 h

Eine 76-jährige Frau aus Bad Soden parkte ordnungsgemäß im Parkhaus des Main-Taunus-Zentrums. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Wagen noch unbeschädigt. Eine zunächst unbekannte Unfallverursacherin beschädigte beim Ausparken den neben ihr stehenden PKW und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Allerdings wurde das Unfallgeschehen durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet und das amtliche Kennzeichen notiert. So konnte die Unfallverursacherin, eine 55-jährige Frau aus Bad Nauheim, ermittelt werden. Sachschaden ca. 2000.-EUR.

Eppstein: Einbruch in PKW 65817 Eppstein, Feldbergblick Sonntag, 01.07.18 bis Mittwoch 04.07.2018

Unbekannte Täter schlitzten das Verdeck eines PKW Lotus auf und entwendeten aus dem Handschuhfach einen Straßenatlas. Der PKW parkte unmittelbar vor dem Wohnhaus des Geschädigten auf der Straße. Täterhinweise liegen keine vor. Diebesgut ca. 20.- EUR/Sachschaden 2000.-EUR.

Hofheim: Drogenfahrt, Besitz von BTM 65719 Hofheim, Zeilsheimer Straße Freitag, 06.07.2018 gg 20:10 h

Ein 37-jähriger Eppsteiner befuhr die Landstraße 3018 von der BAB A 66 kommend in Richtung Hofheim. In Höhe der Katharina Kemmler Straße wurde ein PKW auffällig der, obwohl die Lichtzeichenanlage grün zeigte, nur extrem langsam über die Kreuzung fuhr. Nachdem zwei Fzg den Langsam Fahrer überholten, setzte sich die Streife unmittelbar hinter das Fahrzeug. Der PKW-Fahrer zeigte noch weitere Unsicherheiten, ignorierte Haltezeichen und das eingeschaltete Martinshorn. Erst in Höhe der Polizeistation konnte das Fahrzeug gestoppt und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief auf Kokain und Opiate positiv. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell