POL-MTK: Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus im Zusammenhang mit dem Tag offenen Tür in Wiesbaden - inklusive Plakat und Programmheft

2 Dokumente

Hofheim (ots) - Vorankündigung - Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Westhessen

Am Sonntag, dem 26.08.2018, öffnet das Polizeipräsidium Westhessen im Konrad-Adenauer-Ring 51 in Wiesbaden zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger seine Pforten.

Der Tag der offenen Tür wird nach einer Andacht des Polizeipfarrers Dr. Schulz-Rauch von Innenminister Peter Beuth, Oberbürgermeister Sven Gerich sowie Polizeipräsidenten Stefan Müller feierlich eröffnet.

Anlässlich des besonderen Tages präsentiert die Polizei einen Querschnitt ihrer Arbeit und Ausrüstungen an Informationsständen und auf Aktionsflächen. Angebote von Kooperationspartnern und polizeinahen Organisationen runden das bunte Programm für Groß und Klein ab. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein.

Es gibt viel zu sehen - hier ein kleiner Vorgeschmack: Die Diensthundeführer, der Polizeihubschrauber und das Spezialeinsatzkommando sind vor Ort - die spektakulären Vorführungen sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Darüber hinaus können Sie an diesem Tag die Polizeiarbeit hautnah erleben. Probieren Sie sich als Spurensicherer an einem Tatort, nehmen Sie an einem Einsatztraining teil oder werfen Sie einen Blick in unser Polizeigewahrsam. Auch eine Führung durch das Polizeimuseum wird angeboten, und Sie können während einer Lesung des Kriminalbuchautors Stephan Reinbacher einer echten Phantombildzeichnerin über die Schulter schauen.

Bestaunen Sie auf unserer Blaulichtmeile die aktuellen Polizeifahrzeuge, Polizeioldtimer, Motorräder, den Wasserwerfer, ein Taucherfahrzeug, ein Boot der Wasserschutzpolizei, Fahrzeuge der Militärpolizei der US-Army sowie Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, THW und Rettungsdienst.

Die Polizeipuppenbühne führt für die "Kleinen" ein Puppentheaterstück zur Sicherheit im Straßenverkehr auf, für die "Großen" sorgen Simulatoren und Reaktionstests für Action. Musikalisch bieten das Landespolizeiorchester, die Jazz-Combo der US-Army sowie die Rock-Coverband "Flashback" gute Unterhaltung.

Kinder können sich über Hüpfburgen, den Zauberer Zinnobro, den Kinderkommissar Leon und tolle Gewinne freuen. Es kann gemalt und gebastelt werden. Natürlich gibt es die Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto auf einem Polizeimotorrad zu machen.

Auch eine Fahrradcodierung wird angeboten (Eigentumsnachweis und Personalausweis sind notwendig!).

Bitte beachten Sie, dass die Parkplätze am Polizeipräsidium Westhessen für Besucher nicht zur Verfügung stehen. Nutzen Sie daher bitte öffentliche Verkehrsmittel oder unseren kostenlosen Shuttle- Service. Dieser ist an den folgenden drei Örtlichkeiten eingerichtet und fährt im 10-Minuten- Takt von 09.30 Uhr bis 17.30 Uhr:

Äppelallee-Center Baumärkte Friedrich-Bergius-Straße P&R Parkplatz Kahle Mühle

Detaillierte und aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.polizei.hessen.de sowie über unsere bekannten Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram und Twitter).

Der Eintritt ist kostenfrei. Wir freuen uns, Sie an diesem Tag begrüßen zu dürfen!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell