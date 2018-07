POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 05.07.2018

Hofheim (ots) - 1. Falscher Telefonmitarbeiter bestiehlt Seniorin, Kelkheim (Taunus), Hornau, Lerchenweg, Dienstag, 03.07.2017, 13:30 Uhr

(jn)Bereits am Dienstagmittag ist eine Seniorin im Kelkheimer Stadtteil Hornau von einem Trickdieb in ihrer Wohnung bestohlen worden. Der bislang unbekannte Langfinger gab sich gegenüber der 82-Jährigen als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft aus und erlangte unter diesem Vorwand Zutritt zu der Wohnung der Dame im Lerchenweg. Während seines Aufenthaltes durchsuchte der Täter das Schlafzimmer der Geschädigten und ließ dabei mindestens 100 Euro Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Mann unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss, Eppstein, Bundesstraße 455, Sulzbach (Taunus), Alte Bundesstraße 8, Mittwoch, 04.07.2018

(jn)Bei Verkehrskontrollen von Beamten der Polizeidirektion Main-Taunus sind am Nachmittag und Abend des gestrigen Mittwoches vier Männer aus dem Verkehr gezogen worden, die offensichtlich unter Drogeneinfluss standen. Im Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 17:00 Uhr überprüften die Polizisten die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern auf dem Waldparkplatz der B455 nahe Eppstein. Sowohl ein 37-jähriger Eppsteiner als auch ein 38-jähriger Kelkheimer wurden nach dem begründeten Verdacht eines vorangegangenen Drogenkonsums für eine Blutentnahme zur Polizeistation nach Kelkheim gebracht. Während einer weiteren Verkehrskontrolle auf der alten Bundesstraße 8 bei Sulzbach fielen ein 24-jähriger Liederbacher und ein 40-jähriger Hattersheimer negativ auf und wurden zur nächsten Polizeistation transportiert. Auch bei ihnen hatten ein Drogenvortest und weitere Fahrtüchtigkeitstests zuvor den Verdacht des Drogenkonsums erhärtet. Sämtliche berauschte Autofahrer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

3. Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw, Liederbach am Taunus, Höchster Straße, Alt Oberliederbach, Mittwoch, 04.07.2018, 09:12 Uhr

(jn)Ein 81-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 77-Jährigen in Liederbach verletzt worden. Um 09:12 Uhr war der 81-Jährige aus Liederbach mit seinem Fahrrad auf dem Zeilsheimer Weg in Fahrtrichtung der Straße "Alt Oberliederbach" unterwegs. Beim Kreuzen der Höchster Straße wurde der Senior dann von dem entgegenkommenden, links in die Höchster Straße abbiegenden 77-Jährigen übersehen. Trotz Vollbremsung fuhr der Radler gegen das Heck des Mercedes, stürzte und verletzte sich. Er musste zwecks weiterer ärztlicher Behandlung in eine Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an Auto und Fahrrad dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2.700 Euro belaufen.

4. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall, Kriftel, Landesstraße 3011, Gutenbergstraße, Mittwoch, 04.07.2018, 14:00 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der L3011 bei Kriftel ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und über 10.000 Euro Sachschaden entstand. Gegen 14:00 Uhr beabsichtigte ein 58-jähriger Mann aus Langenfeld von der Gutenbergstraße kommend, links auf die Hattersheimer Straße (L3011) abzubiegen. Statt den für ihn vorgesehenen, linken Fahrstreifen der L3011 zu nutzen, wechselte er auf den rechten Fahrstreifen. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 55-jährigen Lkw-Fahrer aus Dreieich, der gleichsam auf der L3011 in Fahrtrichtung Hattersheim unterwegs war. Die Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt sowohl für den Linksabbieger als auch den durchgehenden Verkehr grün. Durch die Kollision erlitten der 58-jährige Skoda-Fahrer und sein 59-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen und mussten ambulant in einem Krankenhaus untersucht werden. Außerdem entstand Sachschaden an einer angrenzenden Leitplanke und auf dem Fahrbahnbelag. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 14.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell