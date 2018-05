POL-MTK: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 05.05.2018

Hofheim (ots) - !!!Z E U G E N G E S U C H T!!!

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der B 455 zwischen Fischbach und Eppstein, 05.05.2018, gegen 13:50 Uhr

Zur o. a. Zeit beabsichtigte ein schwarzer Smart auf die B 455 einzubiegen. Hierbei übersah der oder die Fahrer/-in einen Motorradfahrer, der auf der bevorrechtigten B 455 in Richtung Eppstein fuhr. Der Motorradfahrer versuchte auszuweichen, kam zu Fall und prallte mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Der schwarze Smart setzte seine Fahrt unvermindert in Richtung Kelkheim/Rettershof fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Hinzuziehung eines Gutachters wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet. Die B 455 ist zurzeit in diesem Bereich noch voll gesperrt. Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen Smart geben können, oder Beobachtungen hinsichtlich des Unfallgeschehens gemacht haben, werden dringend gebeten sich mit der Pst. Kelkheim unter 06195/6749-0 in Verbindung zu setzen.

gefertigt:

Sascha Graf, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell