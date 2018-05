POL-MTK: "Pressebericht der Polizeidirektion Main-Taunus vom 05.05.2018"

Hofheim (ots) - 1. Verkehrsunfallflucht in 65835 Liederbach am Taunus, Hofheimer Weg/Bahnstraße Bahnübergang, 04.05.2018, 20:05 Uhr

Gegen 20:05 Uhr näherte sich ein silberner PKW, vermutlich Limousine, dem Bahnübergang in Fahrtrichtung Liederbach. Die Bahnschranken waren bereits heruntergelassen, da ein Zug heranfuhr. Der/die PKW-Fahrer/-in fuhr jedoch um die heruntergelassenen Schranken herum und überfuhr somit den Bahnübergang. Hierbei streifte der PKW eine der beiden Schranken und beschädigte diese. Der Triebwagenführer leitete sofort nach dem Erkennen der Gefahrensituation eine Vollbremsung ein, und konnte einen Zusammenstoß mit dem PKW glücklicherweise vermeiden. Die Bahninsassen blieben unverletzt. Der PKW fuhr anschließend unvermittelt weiter in Richtung Frankfurt. Zeugenhinweise erbeten an die Pst. Kelkheim unter 06195/6749-0.

2. Trickdiebstahl in 65843 Sulzbach, Hohlweg, 04.05.2018, 11:05 Uhr - 11:10 Uhr

Zur Tatzeit trat eine männliche Person an die Fahrertür eines haltenden PKW heran und forderte die Fahrzeugführerin auf, die Tür zu öffnen. Nachdem die 69-jährige Fahrerin die Tür geöffnet hatte, machte die männliche Person sie auf ein angeblich defektes Rücklicht aufmerksam. Der Mann forderte die Dame dann auf, doch auch mal die Warnblinkanlage einzuschalten, um diese auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen. Während dieser Ablenkung ergriff der Mann dann die Handtasche der Fahrerin, welche hinter dem Fahrersitz abgestellt war und entfernte sich in Richtung Im Haindell. Zur Täterbeschreibung: ca. 170 cm, 35-45 Jahre, schlank, schmales Gesicht, mitteleurop. Erscheinung, trug Baseball-Kappe, tarnfarbene Hose, sprach akzentfrei Deutsch und führte ein Fahrrad mit Sportlenker mit sich. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter 06196/9695-0 in Verbindung zu setzen.

3. männliche Person entblößt sich, 65760 Eschborn, Parkanlage Unterwiesen, 04.05.2018, 14:00 Uhr

Eine 26-jährige Dame aus Eschborn ging den Verbindungsweg im Park entlang und wurde auf eine männliche Person aufmerksam, die ihr auffällig folgte. Dabei beobachtete sie, wie die männliche Person an ihrem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Anhand der, von der Geschädigten abgegebenen Personenbeschreibung, konnte eine Polizeistreife kurze Zeit später eine männliche Person im Nahbereich antreffen, auf die die Beschreibung zutraf. Der Mann soll 25-30 Jahre alt gewesen sein, ca. 180 cm groß, eine rote Kappe, ein graues Shirt, eine blaue Hose und rote Schuhe getragen haben. Die angetroffene Person stritt den Tatvorwurf ab. Auch in diesem Fall sucht die Polizei weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. 06196/9695-0

4. Einbruch in Gartenhütte, 65719 Hofheim-Wallau, Gartenkolonie an der K 785, 03.05.2018, 13:00 Uhr - 04.05.2018, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten das Eingangstor eines Kleingartens auf und gelangten so mit einem unbekannten Fahrzeug auf das Gelände. Hier brachen die Täter eine Gartenhütte auf und entwendeten zwei Rasenmäher und einen Kasten Bier. Zeugenhinweise nimmt die Pst. Hofheim unter 06192/2079-0 entgegen.

5. Sachbeschädigung durch Feuer, 65719 Hofheim, Ostendstraße, 05.05.2018, 02:40 Uhr

Eine Zeugin beobachtete in der Nacht zwei dunkel bekleidete Personen, die Altpapier in einer Mülltonne in Brand setzten. Die Mülltonne wurde hierdurch komplett zerstört, die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Vermutlich die gleichen Verdächtigen, warfen weitere, zur Abholung bereitgestellte, Mülltonnen um. Zur Beschreibung konnte angegeben werden, dass beide Personen dunkel gekleidet waren und eine "klein und dünn" und die andere "größer und dick" gewesen sein soll. Zeugen werden gebeten sich mit der Pst. Hofheim in Verbindung zu setzen; 06192/2079-0.

Zusammengestellt von:

Sascha Graf, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell