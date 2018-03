POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 01.03.2018

Hofheim (ots) - 1. Einbruch in Kindergarten, Kriftel, Frankfurter Straße, Dienstag, 27.02.2018, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 28.02.2018, 06:30 Uhr

(jn)In der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Kindergarten in Kriftel eingebrochen und haben Bargeld und Wertgegenstände im Wert von rund 1.000 Euro mitgehen lassen. Auf bisher ungeklärte Weise verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu den Büroräumen der Kindertagesstätte, suchten nach Beute und flüchteten mit dem aufgefundenen Diebesgut. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Navidiebe auf Tour, Kelkheim (Taunus), Fischbach, Staufenstraße, Bergstraße, Brunnenstraße, Nacht zu Donnerstag, 01.03.2018

(jn)In der Nacht zu Donnerstag haben sich Navidiebe in Fischbach herumgetrieben. Bisher meldeten sich vier Geschädigte, die in der Staufenstraße, der Bergstraße und der Brunnenstraße wohnen, bei der Polizei in Kelkheim und erstatteten Anzeige. Demnach hatten unbekannte Täter in der vorangegangenen Nacht ihre Fahrzeuge des Typ BMW, teils gewaltsam, teils auf bisher ungeklärte Art und Weise, geöffnet und die Navigationssyteme ausgebaut. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 15.000 Euro. Das Kommissariat 21/22 der Hofheimer Kripo ermittelt in sämtlichen Fällen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Dreister Ladendieb flüchtet, Hofheim am Taunus, Marxheim, Ahornstraße, Mittwoch, 28.02.2018, 12:15 Uhr

(jn)Ein besonders dreister Ladendiebstahl hat sich am Mittwochmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Ahornstraße in Marxheim ereignet. Gegen 12:15 Uhr schob ein bisher unbekannter Täter einen mit Ware gefüllten Einkaufswagen durch den Kassenbereich, offensichtlich ohne eine Bezahlung in Erwägung zu ziehen. Erst auf dem Parkplatz stellte eine Mitarbeiterin den ca. 1,80 Meter großen, schlanken Mann mit südländischem Aussehen, schwarzer Kurzhaarfrisur und schwarzer Kleidung zur Rede. Daraufhin flüchtete der Langfinger zu Fuß. Hinweise zu der Identität des Täters werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen genommen.

4. Mountainbike entwendet, Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, Dienstag, 27.02.2018, 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr

(jn)In den Abendstunden des vergangenen Dienstages haben ein oder mehrere Fahrraddiebe ein Mountainbike gestohlen, das vor der Sporthalle in der Rudolf-Mohr-Straße angeschlossen war. Der Besitzer des Rades hatte sein Gefährt gegen 18:30 Uhr dort abgestellt und gerade einmal 90 Minuten später festgestellt, dass das grüne Zweirad des Herstellers Cube spurlos verschwunden war. Die Ermittlungsgruppe in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. 10-jähriges Mädchen angefahren - VW-Fahrerin flüchtet, Hofheim am Taunus, Lorsbach, Hofheimer Straße, Mittwoch, 28.02.2018, 13:50 Uhr

(jn)Auf dem Nachhauseweg von der Schule wurde gestern ein Mädchen in Lorsbach angefahren; die Unfallverursacherin flüchtete. Die 10-Jährige aus Hofheim war um 13:50 Uhr mit einer Freundin auf dem Bürgersteig der Hofheimer Straße in Lorsbach unterwegs, als sie von einem dunklen VW Golf angefahren wurde, der in Fahrtrichtung Hofheim fuhr. Nachdem die Schülerin durch den Zusammenstoß stürzte, stoppte der Pkw zunächst. Eine ca. 35 bis 40 Jahre alte Frau stieg aus und wies das Mädchen zurecht, dass sie viel zu nah an der Straße gelaufen sei. Anschließend stieg die Frau mit blonden, zusammengebundenen Haaren wieder ein und fuhr davon. Die 10-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und nach der Unfallaufnahme an ihre Eltern übergeben. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei sucht jetzt nach der Fahrerin des VW, an dem laut Zeugenaussagen polnische Kennzeichen angebracht waren. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

6. Porschefahrer nach Kontrollverlust verletzt, Bad Soden am Taunus, Bundesstraße 8, Mittwoch, 28.02.2018, 07:30 Uhr

(jn)Am Mittwochmorgen ist ein Porschefahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B8 bei Bad Soden verletzt worden. Der 50-jährige Mann aus Bad Soden befuhr gegen 07:30 Uhr die Bundesstraße aus Liederbach kommend in Richtung Kelkheim, als er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. In der Folge kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und prallte gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Bad Sodener leicht und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe an Baum und Fahrzeug wird derzeit auf 80.000 geschätzt.

