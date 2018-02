POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 28.02.2018

1. Einbrecher erbeuten Schmuck, Hochheim am Main, Am Gänsborn, Dienstag, 27.02.2018, 18:00 Uhr bis 21:45 Uhr

(jn)Schmuck im Wert von etwa 2.000 Euro ist Einbrechern in den Abendstunden des vergangenen Dienstagabends in Hochheim in die Hände gefallen. Zwischen 18:00 Uhr und 21:45 Uhr hebelten die bisher unbekannten Täter das Fenster einer Erdgeschosswohnung "Am Gänsborn" aus der Verankerung und betraten die Wohnräume. Anschließend schauten sich die Kriminellen in mehreren Räumen nach Wertgegenständen um und flüchteten mit ihrer Beute. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kripo in Hofheim, Rufnummer 06192 / 2079 - 0, in Verbindung zu setzen.

2. Werkzeug aus Transit entwendet, Sulzbach (Taunus), Am Lergesberg, Montag, 26.02.2018, 15:00 Uhr bis Dienstag, 27.02.2018, 07:45 Uhr

(jn)Auf Werkzeug, das in einem Ford Transit in Sulzbach aufbewahrt wurde, hatten es ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen abgesehen. Die Gauner öffneten auf bis nicht geklärte Weise das verschlossene Fahrzeug, das "Am Lergesberg" parkte und stahlen Bohrschrauber, Säge und weiteres Werkzeug mit einem Gesamtwert von mindestens 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Hofheim erbittet Hinweise in der Sache unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Achtung Wechseltrick, Hofheim am Taunus, Seilerbahn, Dienstag, 27.02.2018, 11:10 Uhr bis 11:20 Uhr

(jn)Am Dienstagmittag ist eine 74-jährige Frau aus Hofheim Opfer eines Trickdiebes geworden. Die Seniorin wurde gegen 11:10 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Seilerbahn" von einem ca. 1,70 Meter großen Mann mit korpulenter Figur, Strickmütze und "Norweger-Pullover" angesprochen und darum gebeten, Geld zu wechseln. Während sie hilfsbereit in ihrem Portemonnaie nach Wechselgeld suchte, lenkte der dreiste Dieb sie ab und entwendete ca. 130 Euro aus ihrer Geldbörse. Die Polizei in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise, um nicht selbst Opfer eines Trickbetrügers zu werden:

- Lassen Sie ihren Geldbeutel niemals unbeobachtet und verschließen Sie gegebenenfalls ihre Taschen. - Falls Sie durch fremde Personen in ein Gespräch verwickelt werden, beobachten Sie Ihr Umfeld während des Gesprächs genau. - Wenn Sie sich während des Gesprächs unwohl fühlen, machen Sie dem Gesprächspartner klar und deutlich verständlich, dass Sie das Gespräch nicht weiter führen wollen und gehen Sie weiter. - Lassen Sie den fremden Gesprächspartner nicht zu nah an sich ran, verzichten Sie insbesondere auf eine "Dankes-Umarmung". - Informieren Sie in Verdachtsmomenten umgehend die Polizei. - Bitte beherzigen Sie diese sehr gut gemeinten Ratschläge. Wir wollen Sie schützen und Ihnen nicht sagen müssen, dass Sie Opfer eines Trickbetrügers geworden sind.

Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren

4. Betrunken im Auto unterwegs, Eppstein, Hauptstraße, Dienstag, 27.02.2018, 23:55 Uhr

(jn)Den richtigen Riecher hatte gestern am späten Abend eine Streife aus Kelkheim, die gegen 23:55 Uhr einen 66-jährigen in der Hauptstraße in Eppstein einer Verkehrskontrolle unterzog. Bereits beim Herantreten an den Wagen nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr - ein sich anschließender freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Als Konsequenz musste er die Polizisten zur Polizeistation nach Kelkheim begleiten, wo ihm Blut abgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Um kurz nach 01:00 Uhr durfte er die Dienststelle wieder verlassen, allerdings ohne Führerschein - der wurde sichergestellt.

5. Beschädigtes Fahrzeug, aber keine Unfallstelle - Zeugen gesucht!, Hochheim am Main, Stettiner Straße, Sonntag, 25.02.2018, 23:00 Uhr bis 23:55 Uhr

(jn)Gegen 23:20 Uhr wurde der Polizei in Flörsheim am Sonntagabend eine möglicherweise betrunkene Frau gemeldet, die mit ihrem Pkw auf der BAB 60 unterwegs sei. Umgehend fuhren Beamte der Polizeistation Flörsheim zu der Halteranschrift des Wagens in Hochheim und trafen hier auf eine stark alkoholisierte 19-Jährige. Vor ihrer Haustür stand das entsprechende Fahrzeug, das von offensichtlich frischen Unfallspuren gezeichnet war. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Die junge Frau gab im weiteren Verlauf zu, soeben mit diesem Auto nach Hause gefahren zu sein, einen Unfall habe sie aber nicht mitbekommen. Eine Absuche der Fahrtstrecke, zwischen Mainz und ihrer Wohnanschrift in der Stettiner Straße, ergab keine weiteren Hinweise auf eine mögliche Unfallstelle. Deshalb sucht der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus jetzt nach möglichen Unfallgeschädigten oder nach Zeugen, die am vergangenen Sonntagabend, zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr, Beobachtungen gemacht haben, die in diesem Zusammenhang stehen könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden. Der 19-Jährigen steht nun erheblicher Ärger ins Haus. Nach einer Blutentnahme auf der nächsten Polizeistation in Flörsheim durfte sie zwar wieder gehen, jedoch wurde ihr Führerschein sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1048/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell