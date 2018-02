POL-MTK: Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag 26.02.2018

Hofheim (ots) - Drei schwer verletzte Personen nach Unfall sorgen für mehrstündige Sperrung der B40; Flörsheim-Wicker / Hochheim

Um 16:35 Uhr ereignete sich auf der B40 in Höhe der Einmündung zur A671 ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 21-jährige Hochheimerin mit ihrer 29-jährigen Beifahrerin aus Hochheim, beabsichtigte mit ihrem Daihatsu von der B40 in die Frankfurter Straße Richtung Hochheim abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Fahrer eines Audi A4, der zu diesem Zeitpunkt die B40 in entgegengesetzter Richtung befährt. Durch die Unachtsamkeit kommt es zu einem Zusammenstoß mit schweren Folgen. Der Audi stößt frontal gegen die besetzte Beifahrerseite des Daihatsu. In Folge des Aufpralls wird dieser gegen ein weiteres Fahrzeug, einen weißen Transporter geschoben. Obwohl der Fahrer des weißen Transporters nicht ursächlich den Unfall zu verantworten hatte, flüchtete dieser aus unbekannten Gründen zu Fuß von der Unfallstelle. Die beiden jungen Frauen wurden durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden und wurden anschließend schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ebenso der Fahrer des Audis, der schwerverletzt medizinisch im Krankenhaus versorgt werden musste. Derzeit besteht bei keiner der Personen Lebensgefahr. Ein Gutachter wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz und fertigte Luftaufnahmen der Unfallstelle. Bis Beendigung der polizeilichen Maßnahmen um 21:15 Uhr blieb die B40 voll gesperrt.

gefertigt POK'in Bettenbühl

